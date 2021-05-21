الصين تعلن تقديم مساعدات إنسانية "عاجلة" للحكومة الفلسطينية

وقال المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدكا) تيان لين في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الحكومة الصينية أطلقت آلية استجابة للمساعدات الإنسانية لمساعدة الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمة الإنسانية الطارئة "وإظهار الروح الإنسانية الدولية". وأضاف أن الحكومة الصينية ستقدم مساعدات إنسانية "عاجلة" للحكومة الفلسطينية وفقا للاحتياجات العاجلة لفلسطين في أقرب وقت ممكن وستساعدها في معالجة الجرحى وإعادة توطين المشردين والنازحين جراء المواجهات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012