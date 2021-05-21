الصين تعلن تقديم مساعدات إنسانية "عاجلة" للحكومة الفلسطينية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها ستقدم مساعدات إنسانية "عاجلة" للحكومة الفلسطينية "في أقرب وقت ممكن".
وقال المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدكا) تيان لين في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الحكومة الصينية أطلقت آلية استجابة للمساعدات الإنسانية لمساعدة الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمة الإنسانية الطارئة "وإظهار الروح الإنسانية الدولية".
وأضاف أن الحكومة الصينية ستقدم مساعدات إنسانية "عاجلة" للحكومة الفلسطينية وفقا للاحتياجات العاجلة لفلسطين في أقرب وقت ممكن وستساعدها في معالجة الجرحى وإعادة توطين المشردين والنازحين جراء المواجهات.