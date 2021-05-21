الأردن يدين اقتحام شرطة الاحتلال (المسجد الأقصى) واعتداءها على المصلين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دان الأردن اقتحام الشرطة والقوات الخاصة للاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والحرم القدسي واعتداءها على المصلين عقب صلاة الجمعة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى والحرم القدسي "تصرف استفزازي مرفوض ومدان ويتحدى الجهود والمساعي الدولية التي تواصلت طيلة الأيام الماضية للوصول إلى تهدئة ووقف العنف والتصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف العدوان على غزة".

وذكر الفايز أن "على إسرائيل تحمل مسؤولياتها الدولية كقوة قائمة بالاحتلال ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف واحترام حرمته وعدم المساس بالمصلين واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم".

وأكد أن نجاح الجهود لوقف إطلاق النار ووقف العدوان على غزة هو "خطوة أولى إيجابية وضرورية" مبينا ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بها ووقف الاستفزازات والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على ضرورة استمرار الجهود الدولية الفاعلة لإيجاد أفق سياسي لإطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أن الأردن عمل منذ بداية التصعيد مع مختلف الأطراف والدول الفاعلة في المنطقة وفي العالم على وقف العدوان على غزة ووقف الانتهاكات والاعتداءات والممارسات "اللا شرعية" للاحتلال الإسرائيلي في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد الفايز بهذا الصدد بالجهود كافة التي بذلت للوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على غزة وعلى رأسها جهود مصر وقطر والولايات المتحدة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت أن أطقمها تعاملت في وقت سابق اليوم مع 20 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى.