"لوموند": القصف الإسرئيلي يحول أشهر مكتبة في غزة إلى ركام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

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سلط تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية الضوء على مكتبة سمير منصور، أشهر مكتبات غزة و“معبد عشاق الكتب“، كما سماها، والتي تعرضت للتدمير جراء القصف الإسرائيلي للمدينة.

واشتعلت النيران في عشرات الآلاف من الكتب جراء قصف مكتبة سمير منصور، الأشهر في المدينة يوم الثلاثاء 18 مايو/أيار، بقصف جوي إسرائيلي، وتحول المحل الذي يقع على شكل كهف والمليء بالكتب من الأرض إلى السقف، إلى أنقاض بعد أن كان معبدا لعشاق الكتاب في غزة ووجهة المغرمين بالأدب من العرب والأجانب، وفق التقرير