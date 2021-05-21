"النقد الدولي" يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

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اقترح صندوق النقد الدولي الجمعة خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد-19، تهدف إلى تطعيم 40 في المئة على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية العام 2021.



وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال ”قمة الصحة العالمية“ المقامة في روما في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين ”يحدد مقترحنا أهدافا وتقديرات لاحتياجات التمويل ويطرح تحرّكا براغماتيا“.

وتهدف الخطة، التي تتطلع إلى تعاف اقتصادي عالمي مستدام وطويل الأمد، للتوصل إلى تطعيم 60 في المئة على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية العام 2022.