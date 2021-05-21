"حماة النيل" في مصر والسودان يتأهبون لتنفيذ مشروع عسكري مشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

وصلت القوات المصرية إلى قاعدة الخرطوم الجوية في السودان، للمشاركة في المشروع التدريبي السوداني المصري المُشترك ”حماة النيل“، المقرر إجراؤه في الفترة الواقعة بين 26 إلى 31 من شهر أيار/مايو الجاري.



وأعلنت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“، اليوم الجمعة، عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق (حماة النيل).

وقالت: ”اكتملت الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المُشترك (حماة النيل)، والتي ستجري في السودان، حيث تُشارك في المشروع عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيشين“.