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دراسة: اللقاحات فعالة في حماية مرضى «كوفيد ـ 19» فوق 75 عاماً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: (أ ف ب)

كشفت أول دراسة واقعية في فرنسا نشرت، الجمعة، أن اللقاحات تخفض بنسبة 87% خطر تدهور حالة المصابين بكوفيد ـ 19 فوق 75 عاماً في فترة تصل إلى سبعة أيام، بعد تلقي الجرعة الثانية.

ويعني ذلك أن «احتمال نقل الأشخاص المحصّنين فوق 75 عاماً، إلى المستشفيات في حال إصابتهم بكوفيد ـ 19، أقل بتسع مرات، مقارنة بأقرانهم غير المحصنين من الفئة العمرية ذاتها»، وفق ما أفاد به محمود زريق، مدير مجموعة «أيبي فار» التي قامت بالدراسة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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