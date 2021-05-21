شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: اللقاحات فعالة في حماية مرضى «كوفيد ـ 19» فوق 75 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: (أ ف ب)

كشفت أول دراسة واقعية في فرنسا نشرت، الجمعة، أن اللقاحات تخفض بنسبة 87% خطر تدهور حالة المصابين بكوفيد ـ 19 فوق 75 عاماً في فترة تصل إلى سبعة أيام، بعد تلقي الجرعة الثانية.

ويعني ذلك أن «احتمال نقل الأشخاص المحصّنين فوق 75 عاماً، إلى المستشفيات في حال إصابتهم بكوفيد ـ 19، أقل بتسع مرات، مقارنة بأقرانهم غير المحصنين من الفئة العمرية ذاتها»، وفق ما أفاد به محمود زريق، مدير مجموعة «أيبي فار» التي قامت بالدراسة.