شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد الدولي» يقترح خطة بـ 50 مليار دولار لوضع حد للجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (واشنطن - أ ف ب)

اقترح صندوق النقد الدولي، الجمعة، خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد-19، تهدف إلى تطعيم 40 % على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2021.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، خلال «قمة الصحة العالمية» المقامة في روما، في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين:«يحدد مقترحنا أهدافاً وتقديرات لاحتياجات التمويل ويطرح تحرّكاً براغماتياً».وتابعت:«نحذّر منذ مدة من التفاوت الخطر في الثروات الاقتصادية. سيزداد الأمر سوءاً مع اتساع الفجوة بين الدول الثرية القادرة على الوصول إلى اللقاحات والدول الفقيرة التي لا تملك هذه القدرة».

وشددت جورجييفا على أن الهدف هو «المساعدة على السيطرة بشكل ملموس على الوباء في كل مكان من أجل مصلحة الجميع».

وتهدف الخطة، التي تتطلع إلى تعاف اقتصادي عالمي مستدام وطويل الأمد، للتوصل إلى تطعيم 60 % على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2022.

وأشار القائمون على التقرير إلى أنه بات معروفاً الآن بأنه لن تكون هناك نهاية حقيقية للأزمة الاقتصادية، ما لم تنته الأزمة الصحية.وأكدوا أنه من مصلحة كافة الدول وضع نهاية حاسمة للوباء.

وأفاد صندوق النقد أن المبلغ المقدّر بخمسين مليار دولار يشمل مزيجاً من مساهمات قدرها 35 مليار دولار على الأقل، إضافة إلى موارد من حكومات وغير ذلك من أشكال التمويل.

وفي أواخر إبريل/ نيسان، تم تطعيم أقل من 2% من سكان إفريقيا، بينما تلقى أكثر من 40 % من سكان الولايات المتحدة، وأكثر من 20 % من سكان أوروبا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد.

ويمنح الصندوق أولوية لسد الثغرة في عمليات التطعيم، وإعادة العالم إلى مسار النمو. ومن أجل تحقيق ذلك، أكد صندوق النقد ضرورة زيادة المساهمات في آلية «كوفاكس» الدولية، التي تأسست في محاولة لمنع الدول الغنية من تكديس اللقاحات.

ويمكن للمساهمات أن تتمثل في التبرّع بالجرعات الفائضة عن الحاجة، وضمان تدفق المواد الخام، واللقاحات عبر الحدود.