شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو» يعتزم مواصلة التدريب بعد الانسحاب من أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: (أ ف ب)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الجمعة، أن الحلف يعتزم الإبقاء على أنشطة التدريب، وتمويل بعض الأنشطة في أفغانستان وخارجها بعد الانسحاب العسكري، لا سيما من أجل ضمان أمن مطار كابول.

وقال ستولتنبرج من باريس: «طالما أننا ننهي وجودنا العسكري، نفتح فصلاً جديداً. إن دعم حلف شمال الأطلسي سيستند إلى ثلاث ركائز. أولاً: نعتزم تقديم المشورة والدعم لقدرات أجهزة الأمن الأفغانية، إلى جانب دعم مالي مستمر.

ثانياً: نخطط لتوفير التدريب خارج أفغانستان، خاصة في العمليات الخاصة. ثالثاً: نعتزم تمويل تقديم الخدمات وبعضها لعمل المطار».

ويشكل مطار كابول عنصراً أساسياً في انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، فهو يجب أن يكون آمناً بشكل كافٍ لضمان الخدمات اللوجستية، وأمن السفارات الأجنبية في كابول المتجمعة ضمن «المنطقة الخضراء» الشديدة التحصين وسط المدينة والتي يوجد فيها مهبط للمروحيات، لكن تعتمد على المطار الدولي للوصول إلى بقية أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يغادر حوالي عشرة آلاف جندي من قوة حلف الأطلسي، أفغانستان، بعد الإعلان عن الانسحاب الأمريكي بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، بعد 20 عاماً من التدخل العسكري في هذا البلد الذي لا يزال الوضع الأمني فيه هشاً.

وكثفت حركة طالبان الهجمات الدامية ضد رجال الشرطة والعسكريين الأفغان منذ الإعلان عن انتهاء مهمة حلف شمال الأطلسي.