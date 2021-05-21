شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات تعيد هيكلة البنية التكنولوجية لتلبية متطلبات العمل عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وفقاً لبحث تسريع مرونة الرقمنة الجديد الذي أجرته «سيسكو»، يتطلع مديرو تقنية المعلومات وصُنّاع القرار في مجال تقنية المعلومات بجميع أنحاء دولة الإمارات إلى زيادة استثماراتهم بالرقمنة وتعزيز الابتكار بعد عام صعب أدى إلى دفع المديرين وصناع القرار في قطاع تقنية المعلومات إلى تعزيز الابتكار في مكان العمل.

على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، واجه مديرو تقنية المعلومات وصناع القرار في المجال من جميع أنحاء العالم تحديات كبيرة لتسريع قدراتهم الرقمية والسحابية إضافة إلى تعزيز حماية شركاتهم من الكمية المتزايدة من التهديدات الأمنية الجديدة. وفي إطار جهودهم لتوفير أماكن عمل ذكية، تعين على مديري أقسام تقنية المعلومات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا أن يعملوا على زيادة الاستثمارات الهامة التي قاموا بها في عام 2020.

لتمكين شركاتهم من تحقيق النجاح في عام 2021 وما بعده، قام مديرو تقنية المعلومات بتكييف أولوياتهم واستراتيجياتهم للتركيز على القضايا الأساسية بما في ذلك تقديم أدوات التعاون الآمنة للحفاظ على إنتاجية القوى العاملة عن بُعد، كما زادوا استثماراتهم التقنية التي قاموا بها العام الماضي لتقديم أفضل تجربة رقمية للموظفين والعملاء مع تبني السحابة «كخدمة» ومعالجة مشكلات الشركة والمجتمع باستخدام التقنيات المتطورة.

وقال شكري سعيد، المدير العام لدى شركة «سيسكو» في الخليج: «يحتل مديرو تقنية المعلومات موقع الصدارة في ضمان نجاح الشركات في عام 2021. وبغض النظر عن الأسئلة والتحديات الجديدة، يشير المديرون التنفيذيون وصناع القرار في مجال تقنية المعلومات في دولة الإمارات إلى الحاجة الماسة لتسريع المرونة الرقمية لدى فرقهم كي يتمتعوا بالسرعة والمرونة والخيار لاستخدام الخدمات التقنية بسهولة في البيئات التقليدية والحديثة».

تغييرات طويلة المدى

إلى ذلك، يرى 66% من القادة الرقميين في الإمارات أنه ستطرأ تغييرات طويلة المدى على أمكنة وطرق العمل في شركاتهم، فيما أعادت 51% من الشركات في الدولة هيكلة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها لتلبية المتطلبات الجديدة لنموذج العمل عن بعد، ونموذج العمل الهجين، وارتفعت ميزانيات التكنولوجيا لتسريع التحول الرقمي وفقاً لدراسة أجرتها شركة «إكوينيكس».

وتناولت دراسة «إكوينيكس» آراء صناع القرار في تكنولوجيا المعلومات حول أبرز توجهات التكنولوجيا التي تصيغ شكل الاقتصاد العالمي وتأثير جائحة «كوفيد-19» على خطط البنية التحتية الرقمية.

وأظهرت نتائج الدراسة التي جمعت ردوداً من 2600 مشارك من 26 دولة في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ أن 75% من الشركات التي شملها الاستطلاع في الإمارات لا تزال تعتزم التوسع في مناطق أو دول أو مدن جديدة رغم الاضطرابات الناتجة عن «كوفيد-19».

وأوضحت الدراسة أن أكثر من 55% من القادة الرقميين في الإمارات يخططون لنقل المزيد من الأعمال إلى السحابة بسبب جائحة كوفيد-19 وأنّ 60% منهم قاموا بتسريع استراتيجيات التحول الرقمي.

نمو الاستثمارات

وشهدت الرقمنة واستثمارات الشركات في البنية التحتية الرقمية ازدياداً نتيجة لوباء «كوفيد-19»، فقد قال 60% من القادة الرقميين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات إنهم سرّعوا خطط التحول الرقمي بسبب الوباء، مقابل 56% أكّدوا أن ميزانياتهم زادت لمجاراة النمو السريع في الطلب الرقمي.

ولوحظ تعديل شامل لاستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات لمواجهة التحديات الناتجة عن الوباء، حيث قال 68% إنهم راجعوا استراتيجية تكنولوجيا المعلومات التي يتبنّونها نتيجة لوباء «كوفيد-19»، وأوضح 68% أنهم يريدون الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز المرونة في مرحلة ما بعد الوباء.

رقمنة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على رأس الأولويات

فيما يتعلق بأبرز أولوياتهم في الاستراتيجية الرقمية لشركاتهم، قال 94% من المشاركين في الاستطلاع في الإمارات إنّ رقمنة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات هي أهمّ أولوية لهم، مع العلم بأنها ارتفعت بنسبة الثلث تقريباً (27%) مقارنة بالعام الماضي، وقال 78% من المشاركين إنهم يرون أنّ الربط البينيّ عامل رئيسي في تسهيل عملية التحول الرقمي بزيادة نسبتها 8% عن نتيجة العام الماضي.