شكرا لقرائتكم خبر عن «الليجا» تعلن بطل موسمها المثير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستتعرف إسبانيا مساء السبت إلى بطلها الجديد بعد موسم شهد منافسة قوية، انحصر في نهايته السباق على اللقب بين قطبي العاصمة مدريد، أتلتيكو المتصدر وريال الثاني، اللذين يتواجهان مع بلد الوليد وفياريال توالياً في المرحلة 38 والأخيرة من الدوري المحلي لكرة القدم.

وبعد أن خرج برشلونة من الصراع الثلاثي في المرحلة ما قبل الأخيرة، تأكد بقاء لقب «الليجا» في العاصمة مع ريال الطامح لإبقائه في خزائنه للعام الثاني توالياً أو أتلتيكو الساعي لنقله إلى القسم الآخر من المدينة للمرّة الأولى منذ عام 2014.

ولن تكون المهمة سهلة أمام الغريمين نظراً للهدف الذي يسعى خلفه كل من منافسيهما. إذ إن أتلتيكو يحل على بلد الوليد وصيف القاع الذي يأمل إنقاذ موسمه والبقاء في دوري الأضواء، فيما يستقبل ريال نظيره فياريال السابع الطامح للتأهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، كون مركزه الحالي يخوّله خوض الملحق المؤهل إلى المسابقة القارية الرديفة الجديدة «يوروبا كونفرس ليغ»، علماً بأنه يملك فرصة بلوغ دوري الأبطال في حال فوزه على مانشستر يونايتد في نهائي يوروبا ليغ الأربعاء المقبل.

ويدخل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المواجهة وهو يدرك أن مصيره بين يديه مع ابتعاده بفارق نقطتين عن غريمه (83 مقابل 81).

من جهته، يأمل ريال مدريد بالفوز، ليبقي على آمال حية، في حال أي تعثر لمنافسه. لأن تعادل أو خسارة أتلتيكو مقابل فوز النادي الملكي سيمنح الأخير اللقب نظراً، لتفوقه بفارق المواجهتين المباشرتين.

أما برشلونة الثالث فيحل ضيفاً على مضيفه إيبار المتذيل والهابط إلى الدرجة الثانية، بغياب نجمه وقائده الدولي الأرجنتيني ليونيل لمنحه مزيداً من الراحة قبل نهائيات كوبا أمريكا.