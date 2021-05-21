شكرا لقرائتكم خبر عن فرسان الإمارات يتطلعون للقب مونديال القدرة في إيطاليا اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبطالنا يرفعون راية التحدي واستمرار كتابة التاريخ

توسكانا: علي الظاهري

يتطلع فرسان الإمارات إلى الفوز بلقب بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل التي تستضيفها مدينة بيزا في إقليم توسكانا بإيطاليا، السبت، ويسعى أبناء الدولة إلى معانقة المجد في المونديال الذي يشهد مشاركة أكثر من 80 فارساً وفارسة يمثلون 32 دولة.

ينطلق السباق في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت إيطاليا «التاسعة بتوقيت الإمارات»، ويمتد لمسافة 160 كلم، ويقام تحت إشراف الاتحاد الدولي وبرعاية شركة «لونجين».

ويعتبر منتخب الإمارات هو المرشح الأقوى لنيل اللقب في فئتي الفردي والفرق، خاصة أن الإمارات تملك سجلاً حافلاً في تاريخ سباقات العالم للقدرة وحققت العديد من الألقاب والبطولات، أبرزها الإنجاز العالمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتتويج سموه بطلاً لكأس العالم للقدرة عام 2012 في إنجلترا، ونال ذهبية الفردي بعد أن قاد أيضاً فرسان الإمارات للفوز بذهبية الفرق، إضافة إلى فوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بفرنسا، وتحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في خيريز بإسبانيا، ويعتبر سموه أصغر فارس يحقق لقب المونديال.

كما يملك فرسان الإمارات سجلاً ناصعاً بالإنجازات، ويعتبر الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم من أبرز الفرسان في تاريخ مشاركات الإمارات، حيث نال لقب بطولة أوروبا للقدرة في التشيك عام 2013، وذهبيتي الفرق في مونديالي كنتاكي 2010 بأمريكا، وإنجلترا 2012، كما احتل مركز الوصيف في البطولة ذاتها في فئة الفردي.

قائمة منتخبنا

ويتقدم كوكبة فرسان الإمارات في سباق اليوم، الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم الذي يمتطي صهوة الفرس «آغات دي غزال»، وعبدالله غانم المري على صهوة «يولمي دى فريهو»، وسالم حمد ملهوف الكتبي الذي يقود الفرس «هالة»، وسالم سعيد العويسي ويقود الجواد «كاستليبار كادابرا».

رقم صعب

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن منتخب الإمارات يعتبر رقماً صعباً في عالم سباقات القدرة والتحمل، ولديه الخبرة الكافية لمواصلة مسيرة التميز والريادة خاصة في ظل الدعم اللا محدود والمتابعة والاهتمام من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بطل العالم في مونديال 2012 بإنجلترا، وملهم الفرسان والأجيال، مبدياً تفاؤله حيال مشاركة فرسان الإمارات في التحدي العالمي وقدرتهم على مواصلة تحقيق الإنجازات في سماء العالمية.

وأشار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إلى أن طموح فرسان الإمارات هو المركز الأول دائماً في مختلف البطولات، خاصة بعد أن سطّر فرساننا أروع الإنجازات بحروف من ذهب في السنوات الماضية، ما جعلهم محط أنظار العالم في مختلف الاستحقاقات الدولية.

أبرز المنافسين

وتشهد البطولة مشاركة نخبة فرسان العالم أبرزهم الفريق الإسباني حامل لقب بطولة العالم 2016 في سلوفاكيا، ويقود الفريق المخضرم جوما بونتي داش، بجانب بطل العالم مرتين ماريا الفاريز بونتون، كما يعتبر الفريق الملكي البحريني من أقوى المنافسين بقيادة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، كما تشهد البطولة مشاركة دول خليجية وعربية أخرى، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والجزائر والعراق.

حفل الافتتاح

وأقامت اللجنة المنظمة حفل افتتاح أنيق في قلب مدينة بيزا، ورفع علم الإمارات خلال حفل الافتتاح المدرب السبوسي، بحضور اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة منتخب الإمارات المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين الإيطاليين، وضيوف الحدث، والرعاة.

وأعرب الفارس عبدالله غانم المري عن فخره واعتزازه بتمثيل منتخب الإمارات في المحفل العالمي بمونديال القدرة والذي سيشهد منافسة صعبة للغاية، مشيراً إلى أن فرسان الإمارات قادرون على قهر جميع الصعوبات.

وأكد الفارس سالم حمد الكتبي أن منتخب الإمارات يسعى إلى مواصلة كتابة التاريخ في عالم سباقات القدرة، مشيراً إلى أن الطريق إلى الفوز لن يكون مفروشاً بالورود، بل يحتاج إلى تكتيك وصبر وتوزيع جهد الخيل على مختلف مراحل السباق، خاصة أن الرحلة تبدو طويلة لمسافة 160 كلم، وستشهد مراحل صعبة رغم خبرة فرسان الإمارات في السباقات.

المشاركة الأولى

وأكد الفارس سالم العويسي أن مشاركته في كأس العالم للقدرة تعتبر الأولى، ويأمل أن يحقق الإضافة المطلوبة لمنتخب الإمارات في البطولة، مثمناً جهود كل فريق العمل من فرسان ومدربين، وكل أفراد الطاقم المساعد في المنتخب الذين يعملون كخلية نحل من أجل رفع علم الإمارات عالياً في المونديال.

وأضاف العويسي «22 عاماً» أصغر الفرسان المشاركين في المنتخب، أنه حقق العديد من الألقاب أبرزها تتويجه بالنسخة قبل الماضية لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في دبي، ويعتبر الجواد الذي سيمتطيه اليوم «كاستليبار كادابرا» هو ابن البطلة «اليمامة» التي حقق على صهوتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لقب العالم في مونديال 2014 بنورماندي في فرنسا.