شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في أسبوع الوقاية من الإصابات والحوادث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات أسبوع الوقاية من الإصابات والحوادث في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وشاركت في فعاليات المعرض: مديرية المرور والدوريات، وإدارة الخدمات الطبية، وإدارة طيران شرطة أبوظبي، وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

واستعرض الرائد طبيب علي سيف الظهوري، جهود إدارة الطيران في التعامل مع الأطفال الخدّج أثناء نقلهم بين (العنايات المركزة) في مستشفيات الدولة باستخدام حاضنة أطفال توفر بيئة مناسبة للطفل، ونظام تنفس صناعي، وأوكسجين، وضغط معين، مع الاحتفاظ بدرجات الحرارة الملائمة مهما اختلفت الارتفاعات جواً، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وكانت شرطة أبوظبي عرضت دورية توعية، تعد الوحيدة على مستوى الدولة، والمختصة بالتوعية والتثقيف الصحي، وطائرة الإسعاف الجوي، ومعدات الإسعافات المتخصصة في النقل والإخلاء، ودوريات الإسعاف والإنقاذ، وركزت مديرية المرور على التوعية بأهمية تعزيز الإيجابية بين السائقين لتحسين مستويات السلامة المرورية، والحد من الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية تطبيقاً لأولوية جعل الطرق أكثر أمناً.

وعرضت «الدفاع المدني» مركبة الإسعاف المزودة بأحدث المعدات الطبية، ومركبة إسعاف المواد الخطرة CBRN، ومركبة الإنقاذ المجهزة بأحدث معدات الإنقاذ للتدخل السريع في حالات الحوادث ولإنقاذ المحشورين، ومختبر المواد الخطرة المتنقل، وأحدث المعدات الطبية التي تستخدم في مركبات الإسعاف والإنقاذ ضمن المعرض الداخلي، والكيس البيولوجي في مركبات إسعاف CBRN الذي يهدف لعزل المصابين بالتلوث الإشعاعي والكيميائي للحد من التلوث.

وركزت أكاديمية سيف بن زايد خلال عرضها، على أحدث التقنيات التي تم تطويرها بمركز التدريب الافتراضي في المجالات المختلفة وهي نظام محاكاة مركبة للتثقيف بالقيادة الآمنة في الطرقات لمختلف الأحوال الجوية، والتوعية بأهم المخالفات المرورية، ونظام تجديف ثابت افتراضي بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية في قطاع الموارد البشرية، والذي يحفز المنتسبين على ممارسة الألعاب الرياضية بشكل مبتكر.

كما تم عرض أحدث أجهزة محاكاة المركبات التي تقدم تجربة (قيادة مركبة) مشابهة للواقع عند القيادة في الطرقات، وتقنيات الواقع المختلط XR، والواقع الافتراضي VR من حيث دمج جهاز التجديف الثابت التقليدي مع نظام الواقع الافتراضي الذي ينقل المتدربين إلى بيئة بحرية افتراضية خلال ممارستهم لرياضة التجديف الثابت.