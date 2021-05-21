شكرا لقرائتكم خبر عن كاتانيتش يستدعي لاعبين جدداً لمنتخب العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وجه، السلوفييني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم الدعوة إلى ستة لاعبين جدد للالتحاق بمعسكر المنتخب المقام حالياً في محافظة البصرة تحضيراً لمواجهتي طاجيكستان والنيبال ودياً في 24 و29 مايو/أيار الحالي.

ودعا كاتانيتش كلاً من اللاعبين مصطفى ناظم ومحمد الزهرة وأحمد عبد حسين وسجاد جاسم وبسام شاكر ومحمد رضا، وذلك لتعويض غياب لاعبي الشرطة بعد مغادرتهم بعثة المنتخب بقرار من قبل إدارة النادي.

على صعيد آخر، رفض لاعبو فريق الشرطة قرار إدارة النادي الخاص بانسحابهم من معسكر المنتخب العراقي الأول المقام حالياً في مدينة البصرة.

وقال مصدر مطلع، إن لاعبي الشرطة رفضوا قرار الإدارة، مؤكدين، أنهم في مهمة وطنية أهم من كل الالتزامات المحلية، وقرروا البقاء في المعسكر.

وأضاف، أن اللاعبين رفضوا الانسحاب وأكدوا أنهم على استعداد لتقبل أي قرار يصدر من إدارة النادي تجاههم في حال كانت هناك عقوبات.