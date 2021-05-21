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«الأولمبية الوطنية» تبحث التعاون مع بيلاروسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية مع بولينا جولوفينا أمين عام اللجنة الأولمبية البيلاروسية سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات العمل الرياضي والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة.

كما ناقش الجانبان بحضور إيفغيني لازاريف قنصل عام جمهورية بيلاروسيا كيفية تعزيز سبل التعاون وعقد الشراكات المثمرة في مختلف النواحي، سواء عن طريق تبادل الزيارات أوتنظيم ورش العمل والدورات التثقيفية للرياضيين والمدربين والفنيين، أو تنظيم المعسكرات والاستفادة من كافة الجوانب في البلدين، خصوصاً أن الإمارات تمتلك بنى تحتية ومنشآت ومرافق رياضية عالية الجودة.

وأكد محمد بن سليم خلال استقباله الوفد الضيف أهمية عقد هذا النوع من اللقاءات التي تفتح المجال للاطلاع على كل الخبرات، وبحث كيفية الاستفادة منها على أفضل نحو ممكن، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بضرورة الوقوف على التجارب الناجحة للآخرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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