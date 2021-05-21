شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية الوطنية» تبحث التعاون مع بيلاروسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية مع بولينا جولوفينا أمين عام اللجنة الأولمبية البيلاروسية سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات العمل الرياضي والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة.

كما ناقش الجانبان بحضور إيفغيني لازاريف قنصل عام جمهورية بيلاروسيا كيفية تعزيز سبل التعاون وعقد الشراكات المثمرة في مختلف النواحي، سواء عن طريق تبادل الزيارات أوتنظيم ورش العمل والدورات التثقيفية للرياضيين والمدربين والفنيين، أو تنظيم المعسكرات والاستفادة من كافة الجوانب الرياضية في البلدين، خصوصاً أن الإمارات تمتلك بنى تحتية ومنشآت ومرافق رياضية عالية الجودة.

وأكد محمد بن سليم خلال استقباله الوفد الضيف أهمية عقد هذا النوع من اللقاءات التي تفتح المجال للاطلاع على كل الخبرات، وبحث كيفية الاستفادة منها على أفضل نحو ممكن، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بضرورة الوقوف على التجارب الناجحة للآخرين.