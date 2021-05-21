تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. وفدان مصريان يصلان مناطق فلسطينية وإسرائيلية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وصل وفدان أمنيان مصريان، اليوم الجمعة، إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب قناة "اكسترا نيوز"، بدأ الوفد المصري بقطاع غزة مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية

وطالب الوفدان المصريان بقطاع غزة وإسرائيل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

من جانبها، أبدت الفصائل الفلسطينية شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مؤكدة على التزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وطالب الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مصر بمتابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ويتمسكان بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار والهدوء.

وكان التلفزيون المصري، قد ذكر، الخميس، أن "الجهود المصرية أسفرت عن وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة"، بعد تصعيد دام 11 يوما.

وأضاف أن الهدنة في القطاع "ستسري اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي"، وأن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة".وجاء الإعلان بعد جهود مكثفة للوساطة للتوصل لهدنة بين إسرائيل وحماس والجهاد، لعبت فيها مصر دورا مركزيا نظرا لاتصالاتها بالجانبين.

وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي تحدث مع الرئيس الأميريكي جو بايدن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس.

وقال بيان الرئاسة المصرية إنه "إضافة إلى التهدئة والهدنة، ناقش السيسي وغوتيريش أهمية إطلاق جهد جماعي دولي يهدف لإعادة بدء مسار المفاوضات بين الجانبين، لتحقيق السلام المنشود وفق المرجعيات الدولية".

وذكر الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني الدور المصري في وقف إطلاق النار، صراحة أو تلميحا.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "وافق مجلس الوزراء بالإجماع على توصية جميع المسؤولين الأمنيين بقبول المبادرة المصرية، بوقف ثنائي غير مشروط لإطلاق النار".

وفي خطاب عقب إعلان وقف إطلاق النار، أكد الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاتفاق، قائلا: "استجبنا إلى الوسطاء".

لكن الجهود المصرية لم تبدأ الخميس، بل بدأت بعد وقت قصير من بدء تصعيد إسرائيل لغاراتها العنيفة على قطاع غزة.

وتهدف الخطة المصرية إلى التوصل إلى تهدئة، يعقبها وقف لإطلاق النار ثم وضع مسار لاستئناف المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين، تسفر عن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.