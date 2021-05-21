شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" يشيد بنجاح جهود مصر فى وقف إطلاق النار على الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الشعب الجمهورى بنجاح الجهود المصرية فى وقف إطلاق النار على الأراضى الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال بداية من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة الموافق 21 مايو.

وقال الحزب، فى بيان له صادر اليوم، إنه يدعم الخطوات والإجراءات الأمنية التى أعلنت الدولة المصرية اتخاذها للاطمئنان على وقف إطلاق النار على الأراضى الفلسطينية.

كما جدد الحزب تأييده للقيادة السياسية، فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطينى من الغارات التى يتعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأعلن الحزب أنه لن يتوانى عن القيام بدوره تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى الشقيق، معنا مشاركته فى القافلة الطبية والغذائية الكبرى التى تنظمها 4 كيانات سياسية، اليوم الجمعة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.