شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يثمن جهود الرئيس السيسى فى وقف إطلاق النار بغزة ويشارك بقافلة المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثمن حزب "مستقبل وطن" جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية في رعاية إعلان هدنة ووقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأكد الحزب فى بيان على فخره واعتزازه بما تقوم به القيادة المصرية لدعم القضية الفلسطينية ومختلف القضايا العربية. وقال الحزب "وايماناً بذلك قام الحزب بالمشاركة مع حزب حماة وطن وحزب الشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين في إطلاق قافلة دعم ومساعدات للأشقاء الفلسطينيين".