شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: وقف إطلاق النار فى غزة يؤكد مكانة مصر فى المنطقة والعالم والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن ما حدث من قرار وقف إطلاق النار فى غزة، بناء على مجهودات الدبلوماسية المصرية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما شهد به العالم أجمع، يؤكد مكانة وثقل مصر ودورها الريادى والأساسى والمحورى على الساحة السياسية الدولية.

وأشار «أبوشقة»، إلى ما أكده وأشاد به الرئيس الأمريكى جو بايدن من الدور الذى تلعبه مصر فى الشرق الأوسط والعرب والبحر المتوسط، وتقديره وتثمينه لجهود الرئيس السيسى الحثيثة مع جميع أطراف القضية الفلسطينية، وهى التحركات التى تتسم بالاتزان والحكمة من أجل تحقيق الأمن والسلام للمنطقة بأسرها، وهو ما يرسخ دور مصر التاريخى والمحمورى فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط وأفريقيا لدعم الاستقرار وتسوية الأزمات، وهو الدور الذى تدعمه وتعول عليه الإدارة الأمريكية فى المساهمة فى احتواء التصعيد الحالى ووقف العنف.

ولفت «أبوشقة» إلى ما أكده «بايدن» من تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يمكن الدولتين من مجابهة التحديات غير المسبوقة إقليمياً ودولياً، فى ضوء الأولويات المشتركة بين البلدين الصديقين.

وأوضح «أبوشقة» أن حديث «بايدن» يؤكد دور مصر المهم والريادى والمؤثر والمحترم كدولة لها ثقلها السياسى، سواء فى المجال الإقليمى أو الدولى، وأن مصر احتلت المكانة اللائقة بها فى كل المجالات، ومنها ثقلها على المسرح السياسى الدولى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفضل مصداقيته السياسية والدور التاريخى والإقليمى والدولى المؤثر، ونتوقع إن شاء الله تعالى أن يكون لمصر من الجهود فى المستقبل بحيث يتحقق ما يصبو إليه الجميع من تحقيق سلام دائم وعادل فى الشرق الأوسط، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، محققاً فيها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إطار حل الدولتين.

وأضاف «أبوشقة»: لم يقتصر دور الرئيس عبدالفتاح السيسى على بناء دولة عصرية حديثة وإنما فى كافة المجالات، وكان له الدور المؤثر والفعال والوطنى فى الاهتمام بالقارة الأفريقية، وإقامة علاقات وثيقة بالدول الأفريقية، ولعل ذلك قد ظهر جلياً فى مؤتمر باريس الأخير.