شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 75 شاحنة.. حماة الوطن يكشف تفاصيل قافلة غزة.. أطنان من المواد الغذائية والطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، عن تفاصيل القافلة المصرية التى وصلت غزة اليوم مشيرا إلى أنها أكثر من ٧٥ شاحنة تحمل أطنان من المواد الغذائية والطبية.

وقال رئيس الحزب فى تصريحات له اليوم إن المبادرة أطلقت كهدية الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الشعب الفلسطينى من مساعدات إنسانية، موضحا أنه تم ترتيبها بمجهودات ائتلاف دعم مصر المشكل من أحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والشعب الجمهورى.

من جانبه قال الفريق أسامه الجندي، النائب الأول لرئيس الحزب، إن القافلة رافقها ممثلين عن كافة الأحزاب المشاركة، مضيفا:" مصر هى الشقيقة الكبرى لغزة وعلى استعداد تام لمساعداتها فهذا أمر تاريخى وليس بجديد على مصر وشعبها وقياداتها السياسية".

أما اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، كشف فى بيان الحزب عن أسماء نواب الحزب

ال ٦ نواب الذين ذهبوا مع القافلة وهم النواب أحمد بهاء، واحمد يحيي، و ميرال هريدي، ونيفين عبد الله، وهشام سويلم ورقية عبد العزيز ، مشيدا كذلك باسم الحزب بقرار وقف إطلاق النار والذى تم برعاية مصرية.

وأوضح نصير أن الحزب كلف نوابه بشمال سيناء بمرافقة نواب القافلة واستقبالها منذ الوصول لشمال سيناء وحتى توديعها للذهاب لفلسطين، وبمشاركة أمانة القبائل العربية للحزب ونائبيها كل من فايز أبو حرب وإبراهيم أبوشعيرة.

وأكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، أنه بالإضافة لإصدار توجيه لأمانة شمال سيناء بالحزب وأمينها المهندس هيثم رحمى باستقبال القافلة مع النواب، فإن أمانة شمال تقوم بزيارة للمستشفيات المصرية التى استقبلت مصابين، والوقوف على كافة احتياجات المرضى وأيضا المستشفى.

وأشار العطيفى إلى أنه يتم توفير كل ما يحتاجونه المصابين والمستشفى من دعم عينى ومعنوي، مؤكدا أنهم على تواصل مستمر من أجل تقديم الدعم للمستشفى والاسر كل على حدى.