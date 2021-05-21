رئيس الغرفة الهندسية: أحمد بهجت ساهم في توطين الصناعة بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن رجل الأعمال أحمد بهجت، كان من أوائل من ساهموا في توطين صناعة الأجهزة المنزلية في مصر، قبل أن يصب تركيزه على الاستثمار في الإعلام والعقارات.

وتوفي رجل الأعمال أحمد بهجت، مؤسس مدينة دريم وقنوات دريم، وصاحب مجموعة شركات بهجت، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى المهندس، رجل الأعمال الراحل وقال إنه "كان رجلا عظيمًا، وكان مكتبه مفوتحًا أمام الجميع، وكان هامة وقامة صناعية، وكان له بصمته، وتعرض لبعض المشكلات وكان له ما له وعليه ما عليه".

وأوضح المهندس، أن مصانع بهجت، بدأت بتجميع التليفزيون والأجهزة المنزلية، ولم يتبحر في الصناعة، لكنه كان من أوائل من بدأوا العمل في الصناعة في مصر في فترة كان الاعتماد على استيراد الأجهزة من دول الخليج.

"بدأ في الصناعة، ولكنه مع الوقت تحول اهتمامه للإعلام، وله تاريخ كبير وداعم للمصنعين" بحسب المهندس.

الطفرة التي صنعها بهجت في قطاع التشييد بتأسيس دريم لاند، لم تكن الوحيدة، ولم تتوقف عند امتلاك قناة تلفزيونية أيضًا، لكنه اهتم بالصناعة، فأسس الشركة العالمية للأجهزة المنزلية لتصنيع الثلاجات والبوتاجازات والغسالات، لتكن الذراع الإنتاجية في مجموعة شركات بهجت، وعلى مدى سنوات، اكتسبت العلامة التجارية "جولدي" انتشاراً كبيراً في مصر.