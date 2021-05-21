محافظ أسوان : تعديل "قيود الارتفاع" في 3 قرى بنصر النوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران :

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن موافقة الجهات المختصة، على تعديل قيود الارتفاع المسموح به لـ3 قرى، هى عنيبة وتوشكى شرق وتوشكى غرب التابعة مركز نصر النوبة وذلك من ارتفاعات كانت تتراوح ما بين 3 إلى 6 أمتار لتصبح جميعها 12 متر.

لافتا إلي أن الموافقة على تعديل قيود الارتفاع لهذه القرى تهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات من خلال التوسع الرأسى بدلاً من الأفقي.

وكشف محافظ أسوان عن أنه يجري استكمال إعداد واعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.