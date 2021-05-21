انقطاع الكهرباء عن الأردن بسبب إصلاحات الجانب المصري لشبكة الربط

انقطع التيار الكهربائي عن كافة مناطق الأردن اليوم الجمعة عقب صلاة الظهر، نتيجة خلل في أحد الخطوط الناقلة الرئيسية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية.

وأجمع مسؤولون في شركات توزيع الكهرباء على أن العطل ليس على شبكاتهم وإنما على الشبكة الرئيسية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية، بسبب انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر، مؤكدين أنه تم إعادة 20% من الحمل الكهربائي للمدن.

وتأثرت خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق عديدة، بينما لم تتأثر خدمات الجوال بعد تشغيل مولدات الكهرباء.