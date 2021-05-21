مبادرة أوروبية من أجل توفير لقاح كورونا لدول فقيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيطلق مبادرة لمساعدة آلية "كوفاكس" على توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد للدول الفقيرة.

وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد يعتزم التبرع بمئة مليون جرعة على الأقل من لقاحات مضادة للفيروس لصالح المبادرة العالمية لتقاسم اللقاحات "كوفاكس"، بحلول نهاية العام.

وأعلنت فون دير لاين عن الخطوة في قمة الصحة العالمية، وهو اجتماع خاص على الإنترنت لمجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والناشئة، تنظمه المفوضية الأوروبية وإيطاليا.

وبرنامج "كوفاكس" هو مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية لتقديم لقاحات مضادة لفيروس كورونا لأكثر الأشخاص احتياجا في العالم.

ويستضيف الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين القمة لتمكين المشاركين من تبادل الخبرات، خلال الجائحة.

والهدف من الاجتماع على الإنترنت هو الاتفاق على "إعلان روما"، الذي يحدد الخطوط الإرشادية لمنع أزمة صحية مستقبلية وضمان استعداد أفضل لتلك الحالات.