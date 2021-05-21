دراسة تتوصل لخلاصات مهمة حول لقاحات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - توصلت دراسة جديدة إلى خلاصات واستنتاجات مهمة تتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ووجدت الدراسة الواقعية التي أجريت في فرنسا ونشرت نتائجها اليوم الجمعة، أن اللقاحات المضادة للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 تخفض بنسبة 87% احتمال نقل مرضى كوفيد البالغين فوق 75 عاماً إلى المستشفيات.

وكشفت الدراسة، وهي الأولى من نوعها، أن اللقاحات تخفض بنسبة 87% خطر تدهور حالة المصابين بكوفيد-19 البالغة أعمارهم فوق 75 عاماً في فترة تصل إلى سبعة أيام بعد تلقي الجرعة الثانية.

ويعني ذلك أن "احتمال نقل الأشخاص المحصّنين، البالغة أعمارهم فوق 75 عاماً إلى المستشفيات حال إصابتهم بكوفيد، أقل بتسع مرّات مقارنة بأقرانهم غير المحصنين من الفئة العمرية ذاتها"، وفق ما أفاد محمود زريق، مدير مجموعة "أيبي-فار" التي أجرت بالدراسة.