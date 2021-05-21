رئيس الوزراء البريطاني يطلق خطة لتطوير “رادار عالمي” لتتبع الأوبئة وسلالات كوفيد 19

المناطق - وكالات

أطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم خطة لتطوير “رادار عالمي للجائحة” يعمل على تحديد السلالات الناشئة من فيروس كورونا المستجد وتتبع الأمراض الجديدة والأوبئة في جميع أنحاء العالم.

وأوضح جونسون في بيان أن الأولوية المطلقة لبلاده خلال رئاستها لمجموعة السبع ضمان التعامل مع COVID-19 على مستوى العالم, والاستعداد بشكل أفضل للتهديدات الصحية المستقبلية, مشيراً إلى الحاجة لبناء نظام مراقبة للأمراض يتيح مشاركة البيانات في الوقت الفعلي والتسلسل الجيني السريع والاستجابة.

ومن المقرر أن تقود منظمة الصحة العالمية مجموعة تنفيذية بدعم من منظمة “Wellcome Trust” لإطلاق المشروع المزمع استكماله قبل نهاية العام 2021م.