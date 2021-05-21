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بريطانيا تطلق "رادار عالمي" لتتبع سلالات كورونا

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الدمام - شريف احمد - أطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم خطة لتطوير "رادار عالمي للجائحة" يعمل على تحديد السلالات الناشئة من وتتبع الأمراض الجديدة والأوبئة في جميع أنحاء العالم.

وأوضح جونسون في بيان أن الأولوية المطلقة لبلاده خلال رئاستها لمجموعة السبع ضمان التعامل مع COVID-19 على مستوى العالم, والاستعداد بشكل أفضل للتهديدات الصحية المستقبلية, مشيراً إلى الحاجة لبناء نظام مراقبة للأمراض يتيح مشاركة البيانات في الوقت الفعلي والتسلسل الجيني السريع والاستجابة.

ومن المقرر أن تقود منظمة الصحة العالمية مجموعة تنفيذية بدعم من منظمة "Wellcome Trust" لإطلاق المشروع المزمع استكماله قبل نهاية العام 2021م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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