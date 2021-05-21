شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا.. 165.6 مليون إصابة و1.58 مليار جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 165 مليونا و 600 ألف حالة، والوفيات إلى 43ر3 مليون حالة، ، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 58ر1 مليار جرعة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وروسيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.