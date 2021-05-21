الهند تُسجل زيادة في عدد وفيات كورونا

21 مايو , 2021

أعلنت الهند عن تسجيل 259551 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 4209 حالات.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.03 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات 291331.