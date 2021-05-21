الصحّة العالميّة: وفيات كورونا أعلى بكثير من الأعداد الرسميّة

21 مايو , 2021 قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنّ الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19 "أقل بشكل كبير" من الأرقام الحقيقة على الأرجح.

وفي تقرير سنوي لإحصاءات الصحة العالمية، قدرت المنظمة إن إجمالي الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020 كان على الأقل ثلاثة ملايين في العام الماضي أو ما يزيد 1.2 مليون عن الأرقام المعلنة رسميا.

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