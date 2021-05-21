"حماة النيل".. تدريب عسكري مصري سوداني حول "التهديدات المحتملة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السودان، الجمعة، عن تدريب عسكري مشترك مع مصر يهدف للتصدي للتهديدات المحتملة وتبادل الخبرات.

ووفق بيان الإعلام العسكري السوداني فإن "الاستعدادات اكتملت لانطلاق المشروع التدريبي المشترك (حماة النيل) مع مصر والذي سيجري في الفترة من ٢٦ وحتى ٣١ مايو/أيار الحالي".



وأوضح البيان الذي اطلعت عليه ”الخليج 365” فإن التدريب ستشارك به عناصر من كافة التخصصات بالجيشين.

وأشار إلى أن القوات المصرية المشاركة في المشروع وصلت إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا.





وتأتي مناورة "حماة النيل" كامتداد للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين وقد سبقتها نسور النيل ١ و ٢ وتهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين، وفق البيان.

وفي 5 أبريل/نيسان الماضي، اختتمت المناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين المصري والسوداني "نسور النيل 2" والتي استمرت لأيام في قاعدة مروي شمال السودان.