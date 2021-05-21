بايدن يستقبل نظيره الكوري الجنوبي لبحث استراتيجيات التصدي لبيونج يانج

واشنطن - أ ف ب

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن؛ لبحث كيفية التصدي للطموحات النووية لكوريا الشمالية بعد سنوات من المحاولات غير المثمرة، وهو ملف حساس لزم حياله الصمت حتى الآن.

ومن دون هاجس التوصل إلى «اتفاق كبير» ولا «الصبر الاستراتيجي» رفض الرئيس الأمريكي مقاربتي سلفيه دونالد ترامب وباراك أوباما. لكن بعيداً عن الصيغ المعممة حول ضرورة اعتماد مقاربة «مرنة» يبقى الغموض سائداً حيال الاستراتيجية.

وقال مسؤول أمريكي: «من غير المرجح أن نعلن تفاصيل استراتيجيتنا الدبلوماسية».

والرئيس الكوري الجنوبي كان مهندس الوساطة بين بيونج يانج وواشنطن التي أدت الى عقد قمتين تاريخيتين؛ لكن من دون نتائج ملموسة، بين دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وهو يعتزم الاستفادة من آخر سنة من ولايته للتوصل أخيراً إلى «سلام لا عودة عنه» في شبه الجزيرة الكورية، ويأمل في أن ينخرط جو بايدن بالكامل في هذا الملف الشائك؛ لكن كيف يمكن إعادة بيونج يانج إلى طاولة المفاوضات؟ فقد سبق أن ندد النظام المعزول بالدبلوماسية «المعادية» و«الخادعة» للإدارة الجديدة.