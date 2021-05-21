شكرا لقرائتكم خبر عن شغف الشراء يصعد بالأسهم في أسبوع من السيولة القوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 694.4 مليون درهم محصلة شراء مؤسساتي في أسبوع

حصدت الأسهم المحلية مكاسب جيدة في أسبوع إيجابي على وقع الشراء المؤسساتي والأجنبي الذي استهدف أسهماً تحمل أخباراً إيجابية، بدءاً من دخول أسهم جديدة إلى مؤشر «إم إس سي آي»، وتوقع أوزان أسهم أخرى على المؤشر، إلى حالة التفاؤل السائدة حيال عقارات الإمارات.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة أسبوعية بلغت 4.97% إلى 6517.85 نقطة، بينما صعد سوق دبي 2% إلى 7250 نقطة وسط سيولة قياسية بـ13.7 مليار درهم في غضون 5 جلسات تداول.

وشهدت العديد من الأسهم ارتفاعات جيدة، منها «أبوظبي الأول» بصعوده في أسبوع 12.63% بفعل الشراء الأجنبي على السهم بعد توقعات بزيادة وزن البنك على مؤشر «إم إس سي آي»، بينما صعدت أسهم العقار بفعل التفاؤل الكبير لـ«جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي»، لسوق العقارات، لاسيما في دبي.

وارتفعت في قطاع البنوك أيضاً أسهم «دبي الإسلامي» 2.6% و«الإمارات دبي الوطني» 1.9%، و«أبوظبي التجاري» 4.8% و«أبوظبي الإسلامي» 7.91%.

القطاع العقاري

كما ارتفع في العقار «إعمار العقارية» 0.75% و«إعمار مولز» 0.5% و«إعمار للتطوير» 17% و«ديار» 5.47% و«داماك» 6.3%، و«الدار» 0.56% و«رأس الخيمة العقارية» 5.36%. وارتفعت أسهم أخرى مثل «اتصالات» 2.23% و«دانة غاز» 1.77% و«طاقة» 2.21% و«دبي للاستثمار» 1.24% و«دبي المالي» 4.6% و«شعاع كابيتال» 1.6% و«العربية للطيران» 3.87% و«أرامكس» 5% و«الخليج للملاحة» 1.57%.

بدوره، واصل سهم «أركان» التفاعل مع خبر تلقي الشركة عرض استحواذ من شركة «حديد الإمارات» ليصعد في أسبوع بنسبة 23.81% إلى مستوى 1.3 درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 13.7 مليار درهم، منها 11.98 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.706 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.9 مليار سهم، توزعت بواقع 1.27 مليار سهم في سوق دبي، و1.6 مليار سهم في سوق أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 47.3 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في أسبوع بنسبة 4.97% إلى مستوى 6517.85 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والسلع والصناعة والخدمات.

وقفز قطاع البنوك 10.33% مستمداً الدعم من «أبوظبي الأول» الذي قفز 12.62% و«أبوظبي التجاري» 4.8% و«أبوظبي الإسلامي» 7.91%.

وارتفع قطاع الاتصالات 2.23% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع العقار 0.8% مدعوماً بارتفاع «الدار» 0.56% و«رأس الخيمة العقارية» 5.36%. وزاد قطاع الطاقة 0.17% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 1.77% و«طاقة» 2.21% مقابل تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.82%.

وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 3.04% متأثراً بتراجع «العالمية القابضة» 3.59%، رغم ارتفاع «الواحة كابيتال» 7.2% و«إشراق» 0.92%.

سوق دبي

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2% عند مستوى 2750 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل والتأمين والخدمات. وصعد قطاع البنوك 1.88% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 2.6% و«الإمارات دبي الوطني» 1.9%.

وزاد قطاع العقار 2.7% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 0.75% و«إعمار مولز» 0.5% و«إعمار للتطوير» 17% و«ديار» 5.47% و«داماك» 6.3%.

وصعد قطاع الاستثمار 2% نتيجة صعود «دبي للاستثمار» 1.24% و«دبي المالي» 4.6% و«شعاع كابيتال» 1.6%. وزاد قطاع النقل 4.4% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 3.87% و«أرامكس» 5% و«الخليج للملاحة» 1.57%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق العاصمة، جاءت الصدارة لـ«العالمية القابضة» باستقطابه سيولة قياسية بلغت 4.85 مليار درهم ليغلق سعره عند 94 درهماً، تلاه في الترتيب «أبوظبي الأول» الذي اجتذب 2.6 مليار درهم وأغلق عند مستوى 16.42 درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة قدرها 1.37 مليار درهم ليغلق عند 3.59 درهم. وفي سوق دبي، تزعم التداولات الأسبوعية «إعمار العقارية» بـ462 مليون درهم مغلقاً عند 4.03 درهم، تلاه من حيث جذب السيولة سهم «دبي الإسلامي» بـ234 مليون درهم ليغلق سعره عند 4.67 درهم، ثم «إعمار مولز» بـ177.87 مليون درهم وأقفل عند مستوى درهمين.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «أبوظبي لبناء السفن» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 46.53% مغلقاً سعره عند مستوى 2.96 درهم، تلاه «إيزي ليس» بارتفاعه 24.31% ليغلق عند 25.98 درهم، ثم «أركان لمواد البناء» الذي أغلق مرتفعاً 23.81% عند مستوى 1.3 درهم. وفي المقابل، سجل «الشارقة للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 18.18% مغلقاً عند 1.44 درهم، تلاه «الإمارات للتأمين» بهبوطه 15.89% إلى مستوى 6.35 درهم، ثم «الاتحاد للتأمين» بانخفاضه 11.29% ليغلق عند 0.55 درهم.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي جاء بالمركز الأول «الصناعات الوطنية» بنسبة 23.18% وأغلق عند 2.71 درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بصعوده 17% وإغلاقه عند 3.5 درهم، ثم «آن ديجيتال سيرفسس» وزاد 14.3% إلى 0.168 درهم. وعلى العكس، انخفض «الرمز كوربوريشن» 9.82% ليغلق عند 0.707 درهم، تلاه «الإمارات للمرطبات» بهبوطه 9.65% إلى 7.49 درهم، ثم «السلام القابضة» وهبط 8.13% ليغلق عند 0.339 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 623.1 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، مع 21.65 مليون درهم محصلة بيع العرب، و32.16 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و654.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 143.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.2 مليون درهم محصلة شراء العرب، و136.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين. وعلى العكس، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 143.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 64.8 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و78.84 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 694.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 55.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و639 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 694.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 55.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و639 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.