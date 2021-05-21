شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع سمير غانم محاطاً بزملائه وجمهوره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

شيعت مصر، الجمعة، الفنان الراحل سمير غانم، بمزيج من الأسى والحزن، لفقدان واحد من أبرز نجوم الكوميديا الذين ظهروا على الساحة الفنية خلال النصف الثاني من القرن الماضي، وقد ووري جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بضاحية مدينة نصر بالقاهرة، وسط مشاركة كبيرة من زملائه في الوسط الفني وجمهوره.

وأدى المشيعون الصلاة على جثمان نجم الكوميديا الراحل، في مسجد المشير بالتجمع الخامس، وأمّ د. أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى مقابر العائلة.

وقال د. أشرف زكي نقيب الممثلين: إن خسارة مصر بفقدان سمير غانم كبيرة. وأشار إلى أنه من رموز الفن في مصر، وأسطورة كوميدية لن تتكرر، بما قدمه طوال مسيرته الفنية من أعمال خالدة لن تنسى. وأوضح أن غانم كان محباً لعمله، بقدر ما كانت علاقته طيبة بزملائه، وأنه تحول على مدار مشواره الفني الذي استمر أكثر من ستين عاماً إلى «مدرسة خاصة»، ما جعله يتربع على عرش الكوميديا سنوات طويلة.

توفي الفنان الراحل، مساء الخميس، عن عمر يناهز 84 عاماً، بينما كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة، عقب تعرضه لأزمة صحية عنيفة، جراء مشاكل ضخمة في الكلية، نقل على إثرها لغرفة العناية الفائقة، ليقضي أكثر من أسبوعين تحت العلاج، قبل أن تتدهور حالته الصحية في الأيام الماضية.