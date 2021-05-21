شكرا لقرائتكم خبر عن ابن ثعلوب يشيد ببرنامج إعداد منتخب الجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتظم منتخب الجودو الأول في معسكره التدريبي المقام بالمجمع الرياضي في العاصمة المجرية بودابست، بجانب عدد من المنتخبات الأوروبية، قبل المشاركة في بطولة العالم للجودو المقرر إقامتها من 6 إلى 13 يونيو/حزيران المقبل.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو ببرنامج إعداد اللاعبين فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو، وبرونزية بطولة روسيا مؤخراً، وكذلك اللاعب إيفان رينكو المشارك في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم بإشراف مدرب الفريق الجديد المالديفي باكال فياسيسلاف، حيث أشرف على برنامج الإعداد الناجح ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد والذي بدأ تنفيذه عقب فوز اللاعب توما ببرونزية أولمبياد 2016.

وقال محمد بن ثعلوب: سجلت بطولة العالم المقبلة الرقم القياسي في تاريخ المشاركات في بطولات العالم بالرغم من ظروف الجائحة، حيث تقدمت حتى الآن 130 دولة وعدد 716 لاعباً ولاعبة للمشاركة، من بينها 11 دول عربية، وتمثل بطولة العالم ختام إعداد لاعبينا استعداداً لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية، والتي يأمل فيها مجلس إدارة الاتحاد أن تحقق طموحات الجودو الإماراتي بالرغم من ظروف كورونا، التي أثرت في برنامج الإعداد بشكل طفيف نتيجة الضوابط الاحترازية التي رافقت برنامج الإعداد خلال الفترة الماضية.