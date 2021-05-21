«يلا» تدحض إدعاءات بعض البائعين على المكشوف

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن إطلاق مجلس إدارتها برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار، والذي يسمح للشركة بموجبه بإعادة شراء أسهمها مستحقة الدفع، لاسيما أسهم الإيداع الأمريكية (ADS) من الفئة (أ)، والأسهم العادية من الفئة (أ) خلال الـ 12 شهرًا المقبلة بدءاً من 21 مايو/ أيار 2021.

وأكدت الشركة مالكة أكبر منصة صوتية للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي في المنطقة، أن الادعاءات الأخيرة من قبل بعض البائعين على المكشوف ضد مجموعة «يلا» ما هي إلا مجرد ادعاءات مشوهة ومضللة ولا أساس لها من الصحة، وأوضحت الشركة أن هذه الادعاءات تنم عن عدم فهم هؤلاء البائعين لنموذج وآلية عمل الشركة.

رصيد نقدي قوي

وأشارت الشركة في هذا الصدد إلى أنها تحظى بنظام عمل و«نقدنة» يتميز بالمرونة والقوة، ما أدى إلى تعزيز نمو إيرادات وأرباح المجموعة بشكل ملحوظ، وخلق رصيد نقدي قوي، وقد جاء قرار اعتماد مجلس الإدارة لبرنامج إعادة شراء الأسهم بعد النظر في المركز النقدي القوي للشركة، ومن أجل حماية قيمة المساهمين وإثبات ثقة الشركة بنموها المستمر وآفاقها طويلة الأجل.

وستقوم الشركة بإجراء عمليات إعادة الشراء المقترحة من وقت لآخر في السوق المفتوحة، ووفقاً لأسعار السوق السائدة، وفي معاملات تفاوضية خاصة، أو من خلال صفقات جماعية، أو أي وسائل أخرى مسموح بها قانوناً، وفقاً لظروف السوق والقواعد واللوائح المعمول بها، وسيقوم مجلس إدارة الشركة بتقييم ومراجعة برنامج إعادة شراء الأسهم بشكل دوري، وقد يأذن بتعديل شروطه وحجمه، كما تخطط الشركة لتمويل عمليات إعادة الشراء من رصيدها النقدي الحالي.

هجمة قصيرة الأمد

وكانت الشركة أصدرت بياناً، أكدت فيه أنها قد تعرضت لهجمة قصيرة الأمد من خلال تقرير خارجي احتوى على العديد من الأخطاء والادعاءات المشوهة والمضللة وغير المدعمة بالأدلة بخصوص الشركة، ونفت الشركة، بشدة، أي ادعاء يشير إلى أنها لم تقدم إفصاحاً عاماً صحيحاً ودقيقاً عن أعمالها وأدائها المالي، وشددت الشركة على أنها تلتزم بحزم ودقة وملاءمة بياناتها المالية المدققة وغيرها من الإفصاحات العامة المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات والتي تم الكشف عنها علناً لمستثمريها.

وتعتقد الشركة أن هذه الهجمات القصيرة قد تم تصميمها عن قصد للتلاعب بسعر أسهم الشركة، بهدف التسبب بانخفاض سعر السهم من أجل تحقيق منفعة اقتصادية للبائعين على المكشوف، على حساب المساهمين العامين للشركة.

واختتمت الشركة بيانها بأنها كانت دائماً وستظل ملتزمة بالحفاظ على معايير عالية من حوكمة الشركات والرقابة الداخلية، فضلاً عن الإفصاح الشفاف وفي الوقت المناسب وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها في لجنة الأوراق المالية وبورصة نيويورك.