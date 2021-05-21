شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل» تبيع 217 فيلا بـ 800 مليون درهم خلال 4 ساعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة نخيل، عن بيع فيلات بقيمة 800 مليون درهم خلال زمن قياسي بلغ أربع ساعات فقط، فيما تنافس المستثمرون على شراء الفيلات الجديدة التي أعلنت عنها الشركة في مجمعها السكني الجديد مروج الفرجان.

وبهذا تكون المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضم 217 فيلا من أربع وخمس غرف نوم، قد بيعت بالكامل بعد إطلاقها يوم الخميس 20 مايو/ أيار.

في تعليقه على الأمر قال المتحدث باسم شركة نخيل: «يؤكد الإقبال الهائل على مشروع مروج الفرجان مدى ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري بدبي واستمرار الازدهار في قطاع الفيلات السكنية تحديدًا، واستمرار الطلب على المنازل عالية الجودة في مشاريع توفر مرافق متميزة.»

يذكر أن مروج الفرجان، والواقع في منطقة الفرجان التي تعدّ من أكبر المجتمعات متعددة الاستخدامات التي طوّرتها نخيل وأكثرها شعبية، يضم ما مجموعه 418 فيلا ويمتد بمساحة إجمالية قدرها خمسة ملايين قدم مربع. ويتمتع المشروع الجديد بموقع استراتيجي على مقربة من مركز البافيليون ونادي الفرجان ومحطة مترو دبي.

تصل مساحات البناء في مروج الفرجان إلى 4,024 قدم مربع، ليوفر كل منزل السكن العائلي عالي الجودة بلمسات عصرية ونوافذ تمتد من الأرض إلى السقف، فضلًا عن المساحات الواسعة والحمامات الراقية داخل الغرف ومرافق خاصة بالعاملات المنزليات وحديقة خاصة وكراج للسيارات. وتقع الفيلات وسط ممرات جميلة ومساحات خضراء منسقة و والعديد من المرافق المميزة كبرك السباحة ومسارات الجري والملاعب الرياضية والمناطق المظللة للعب الأطفال.

ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في مشروع مروج الفرجان العام الحالي لتكتمل عام 2024. تبدأ الأسعار من 2.9 مليون درهم.