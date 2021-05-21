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بالأسماء ..مصرع 4 أشخاص في حادث سير بقنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا - سوهاج" عند الكيلو 117.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا _ سوهاج" عند الكيلو 117، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 من أسرة واحدة.

وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: رشا محمد فتحي، 35 عامًا، وأطفالها محمد علي موسى، 9 أعوام، وسيد علي موسى، 10 أعوام، ومها على موسى، 11 عامًا، وإصابة زوجها على موسى عبد الباري، 40 عامًا، ونجلها الأصغر عبادى على موسى 7 أعوام، في غيبوبة.

جرى نقلهم جميعا لمستشفى قنا العام، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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