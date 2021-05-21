مصدر بأسرة رجل الأعمال أحمد بهجت يكشف وصيته لأبنائه قبل وفاته بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عمارة:

كشف مصدر بأسرة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، آخر ما قاله لأبنائه قبل وفاته، صباح الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت قال أبنائه قبل وفاته:"أدعوكم أن تساعدوا الفقراء، وأن تكونوا دائما في خدمة الوطن، وأن يستمر العمل الذي تركته لكم".

وأشار المصدر، إلى أن رجل الأعمال الراجل أحمد بهجت أوصى أبناءه بالمداومة على أفعال البر، وتقديم يد العون والمساهمة لهم والمحتاجين.

توفي صباح اليوم، رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت شهد بهجت، ابنة رجل الأعمال الراحل، أن تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا، بعد إنهاء الترتيبات، ونعته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون"، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وأحمد بهجت هو مؤسس مجموعة شركات بهجت صاحب تليفزيون دريم وصاحب دريم بارك و شركة إنترنت مصر ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.

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