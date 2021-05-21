"اللقاح أمان".. محافظة الغربية تعلن جدول فعاليات مبادرة تطعيم الموظفين

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مبادرة "اللقاح أمان"، التي أطلقتها محافظة الغربية بالتعاون مع مديرية الصحة، تواصل عملها طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات والإجازات الرسمية، وذلك من خلال الفرق المتحركة أو الثابتة.

وأضاف رحمي أن المبادرة انطلقت في السابع عشر من مايو الجاري وقامت بإعطاء اللقاح للعاملين في (الإدارة التعليمية بسمنود، مستشفى المنشاوي، دار المسنين بطنطا، ديوان عام المحافظة، الإدارة التعليمية بزفتي، الإدارة التعليمية بكفر الزيات ونقابة الصيادلة) وذلك من خلال ١١ فريقا متحركا و ٢٠ فريقا ثابتا.

كما أشار محافظ الغربية إلى أن المبادرة تستهدف في الفترة المقبلة إعطاء اللقاح للعاملين في (النيابة الإدارية بطنطا، مديرية التربية والتعليم ونادي القضاة) وذلك حتى 26 من مايو الجاري، مؤكداً أن المبادرة تأتي استكمالاً لكل الحملات والمبادرات التي أطلقتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إعطاء لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال المحافظ إنه على هامش المبادرة تقوم الفرق الطبية المسئولة عن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالكشف وتقديم التوعية بالمجان للسيدات، حيث يتم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن المديرية خصصت ١١ فريق متحرك ب ( مركز طبي سعيد ١، مركز طبي سعيد ٢، سيجر، ديوان المحلة أول، ديوان المحلة ثان، كبد المحلة، مكتب صحة كفر الزيات، مكتب صحة السنطة، رمد زفتى، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور)، كما تم تخصيص ٢٠ فريق ثابت ب ( مركز طبي سيجر، معهد الأورام، بنك الدم، مركز طبي سعيد، سبرباي ،دمرو، ديوان الإدارة الصحية المحلة أول، معهد كبد المحلة، الهياتم ،ديوان الإدارة الصحية المحلة ثان، رمد زفتى، ديوان الإدارة الصحية زفتى، ديوان الإدارة الصحية سمنود، بنا أبو صير، دماط، مستشفى قطور المركزي، مكتب صحة ثان السنطة، إبيار، مكتب صحة ثان كفر الزيات ومكتب صحة أول بسيون ).

يُذْكَر أن المواطنين سيحصلون على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيحصل المواطنون الحاصلون على لقاح «سينوفارم» على الجرعة الثانية بعد ٢١ يوما من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح «استرازينكا» جرعتهم الثانية بعد مرور ١٢ أسبوعا من تلقيهم الجرعة الأولى.