قطع المياه عن منطقتي الشارع الجديد والفولي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، عن قطع مياه الشرب، عن منطقتي الشارع الجديد والفولي، وسط مدينة المنيا، وذلك من الساعة الحادية عشر مساء الأحد، وحتى الخامسة صباح يوم الإثنين.

وأفاد بيان أصدرته الشركة، اليوم الجمعة، أنه سيُجرى قطع المياه؛ لعمل ربط للخطوط الجديدة مع الخط العمومي.

وناشدت الشركة، المواطنين بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وفي حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات يتم الاتصال على رقم الخط الساخن (125).