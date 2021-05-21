الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خبراء الأرصاد، لمصراوي، أن طقس غدا السبت يشهد انخفاضا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، بمعدل درجتين، مؤكدين أن القاهرة تسجل 30 درجة مئوية.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن الانخفاض في درجات يستمر لمدة 72 ساعة، على أن تعاود الارتفاع بمعدل درجتين بدءا من الاثنين المقبل.

ولفت الخبراء إلى أن المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة، مستمرة خلال الفترة المقبلة، و تسجل القاهرة 32 درجة مئوية.

وأوضح الخبراء، أن الطقس يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال فترات النهار، ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري و السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليلا.