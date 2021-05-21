اشتباكات في القدس… وقوات الاحتلال تقتحم ساحات المسجد الأقصى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

اندلعت اشتباكات في محيط المسجد الأقصى الجمعة، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص مطاطي في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي على المصلين.

تأتي التوترات الجديدة فيما دخل اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيّز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار، وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلا وغير مشروط، كما أوضحت أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ عند الثانية فجر الجمعة.

من جهتها، أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الثانية فجراً وفق التوقيت المحلي وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل، وذلك بحسب “العربية”.