شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يشيعون جثمان الراحل سمير غانم ..وزوجته تتغيب لحالتها الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شيع عدد كبير من نجوم الفن، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، بالقاهرة ، اليوم الجمعة، جثمان الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ 84 عاماً، عقب صراع دام لأكثر من شهر مع المرض.

حضر تشييع الجثمان عدد من الفنانين منهم ميرفت أمين و يسرا و سماح أنور و منير مكرم، والإعلامية بوسي شلبي، و الإعلامي عمرو الليثي و المخرجة أيناس الدغيدي، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان سمير صبري، و المطرب محمد حماقي.

فيما تواجد منذ الصباح أسرة النجم الراحل وعلى رأسهم ابنتيه إيمي ودنيا وزوجيهما الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، وشقيقة سمير غانم، وحضر الفنان والمنتج هشام جمال والفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر والفنان الشاب عمرو وهبة والفنانة ميرفت أمين إلى جانب الفنانة وفاء عامر، لإلقاء النظرة الأخيرة علي الراحل قبل تشييع جثمانه.

أما زوجته الفنانة دلال عبد العزيز ، فقد تغيب عن مراسم الجنازة ، نظرا لحالتها الصحية الغير مستقرة ،- وهى لم تعلم حتى الآن وفاة زوجها الفنان سمير غانم- ، حيث أن "مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية، و أكدت الصحف، علي أن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من فشل رئوي، وحالتها الصحية غير مستقرة في الوقت الذي توضع فيه على جهاز تنفس صناعي، والأخبار السيئة قد تزيد من حالة التعب وعدم الاستقرار".

وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الصفا التي كان يتلقى فيها العلاج، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر، ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".