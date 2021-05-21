المؤبّد لسوري متّهم بجريمة مزدوجة في ألمانيا

21 مايو , 2021 قضت محكمة ألمانية بسجن سوري مدى الحياة بعد تنفيذه هجوم طعن مميت، استهدف سائحين اثنين في مدينة دريسدن.

وأعلنت المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن اليوم الجمعة أن السوري، الذي تصنفه سلطات الأمن في ألمانيا على أنّه "إسلامي خطير أمنياً"، مذنب بتهمة القتل من بين أمور أخرى.

وأضافت المحكمة أنها تيقنت من فداحة الجرم؛ ما يعني أنه لن يكون بمقدور المدان الحصول على إطلاق سراح مبكر من السجن.

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