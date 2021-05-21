ترامب يعلن عن مؤتمرات بـ4 ولايات.. هل يترشح في 2024؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن عزمه عقد تجمعات على غرار الحملات الانتخابية في 4 ولايات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ترامب لشبكة "وان أميركا نيوز": "في وقت قريب نسبيًا، سنعقد تجمعا في فلوريدا، وواحدًا في أوهايو، وواحدًا في جورجيا، وواحدًا في نورث كارولينا".



وأضاف: "سنعلن عنهم قريبًا جدًا خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، وأعتقد أننا على الأرجح سنبدًا في فلوريدا وأوهايو، وسنعلن عن التجمعات قريبًا جدًا".



ورفض ترامب مجددًا، الخميس، التأكيد عما إن كان سيترشح للرئاسة عام 2024، مكتفيًا بقوله: "سأتخذ قرارًا في الوقت المناسب، وسأعلمكم به".

فيما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن مصدر مقرب من ترامب (الرئيس الـ45 للولايات المتحدة) إنه سينظم تجمعين حاشدين اثنين على الأقل في يونيو/حزيران، أما الثالث فمن المرجح أن ينعقد في الرابع من يوليو/تموز.



ومنذ مغادرته للمنصب في يناير/كانون الثاني، أجرى ترامب عدة حوارات مع وسائل إعلام محافظة وسط تكهنات تتزايد بترشحه للرئاسة في 2024.

ومن المقرر أن يكون الشخصية الرئيسية في مؤتمر الحزب الجمهوري بنورث كارولينا في الخامس من يونيو/حزيران المقبل.

وبينما فاز ترامب بفلوريدا وأوهايو ونورث كارولينا خلال انتخابات 2016 و2020، أصبح العام الماضي أول مرشح جمهوري يخسر جورجيا في الانتخابات الرئاسية منذ خسارة جورج اتش دبليو بوش عام 1992.

