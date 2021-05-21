6 قتلى في انفجار خلال مسيرة تأييد للفلسطينيين بباكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 14 آخرون في انفجار خلال مسيرة بباكستان رافضة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وأعلن مسؤول في الإدارة المحلية لمدينة شامان الباكستانية على الحدود مع أفغانستان طارق منجل أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت، فيما كان المشاركون يتفرقون.



يأتي ذلك بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، وفقا لمبادرة مصرية لوقف التصعيد في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس الذي بدأ في 10 مايو/أيار الجاري.

توتر انطلقت شرارته إثر مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وأخرى في حي الشيخ جراح بعد تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن عملية "حارس الأسوار" في غزة ألحقت أضرارا بمعظم قدرات حركة "حماس".

وفي مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، على خلفية بدء سريان وقف إطلاق النار المتفق عليه حول غزة، قال نتنياهو إن العملية العسكرية بالقطاع حققت أهدافها بنجاح كبير.





وتابع: "أستطيع أن أقول إننا قمنا بأشياء جريئة وجديدة، وإذا كان من الضروري الدخول في عملية برية، فسنقوم بذلك، لكنني اعتقدت أنه يمكننا تحقيق الهدف بطرق أكثر أمانًا".

وأوضح أن العملية "ألحقت أضرارا بمعظم قدرات حماس، مع الحد الأدنى من الضرر للمدنيين غير المتورطين".