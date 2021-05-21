"زايد 3".. انطلاق فعاليات التدريب العسكري المصري الإماراتي المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المصري، الجمعة، انطلاق فعاليات التدريب العسكري المشترك مع الإمارات بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.

ووفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العميد تامر الرفاعي، فإن التدريب "زايد 3" يستمر على مدار أسبوعين بدولة الإمارات.



ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة.

وتضمنت مراحل الإعداد لهذا التدريب رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة والتأكيد على الأهداف التدريبية المطلوب تنفيذها خلال التدريب لتوحيد المفاهيم، وصقل مهارات العناصر المشاركة بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

وحسب البيان "يأتي التدريب في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على تعزيز أواصر التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة وفرض المواقف الطارئة وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية لمواجهة التحديات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة".

وفي مارس/آذار 2014، انطلق التدريب العسكري "زايد 1" بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين، فيما كان "زايد 2" في 2017.