بجلسة لمجلس الأمن.. كوبيش يستعرض مستجدات ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جلسة مفتوحة يعقدها مجلس الأمن الدولي بمشاركة ليبيا، فيما أثنت لجنة دولية على تطورات الأوضاع بالبلد الأفريقي وإنجاز القاعدة الدستورية.

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مصادر دبلوماسية، قالت في تصريحات مقتضبة لـ"الخليج 365"، إن مجلس الأمن الدولي يعقد، اليوم الجمعة، جلسة مفتوحة بمشاركة ليبيا، للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممي يان كوبيش، عن تطورات الأوضاع في البلاد.

ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد أيام من جلسة مماثلة، استمع خلالها لإحاطة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، بشأن ليبيا، حذرت فيها المرتزقة المنتشرين في الأراضي الليبية من ملاحقتهم قضائيًا.



المسار السياسي

وفي سياق التطورات في ليبيا، عقد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عن عملية برلين، الخميس، اجتماعاً لمجموعة العمل، لتقييم التقدم المحرز على المسار السياسي في ليبيا.

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وتضم مجموعة العمل السياسية للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا كلا من الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن إجراء الانتخابات بليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل لا يزال يتصدر سلم الأولويات بغية استكمال المرحلة التحضيرية والتحول الديمقراطي على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

القاعدة الدستورية

وأثنى الرؤساء المشاركون على عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى والتي أعدت مقترحاً لقاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.

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وأشار الرؤساء المشاركون في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 2570 المعتمد في 16 أبريل/نيسان الماضي، والذي يدعو السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى تيسير إجراء الانتخابات وتوضيح قاعدتها الدستورية، وسن التشريعات اللازمة حسب الاقتضاء، وذلك بحلول الأول من يوليو/تموز القادم.

ورحبوا باستعداد مجلس النواب لاستلام مقترح القاعدة الدستورية من ملتقى الحوار السياسي الليبي والنظر فيه.

اجتماع افتراضي

وتعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا افتراضيًا على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي، لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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وتعهدت البعثة الأممية بإحالة نتائج مداولات الملتقى إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها، شريطة مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في الأول من يوليو/تموز المقبل.