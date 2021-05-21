مباحثات أمريكية ليبية بالقاهرة.. تطورات الأوضاع والانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مباحثات أمريكية ليبية شهدتها العاصمة المصرية، القاهرة، تناولت تطورات الأوضاع والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ورئيس بعثتها الدبلوماسية، ريتشارد نولارند، الخميس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القاهرة، لمناقشة خارطة الطريق في ليبيا ودور مجلس النواب فيها.



خارطة الطريق

وقال مجلس النواب، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن نورلاند بحث مع عقيلة صالح، تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق لاسيما الدور الهام لمجلس النواب خلال هذه المرحلة.

وأكد الجانبان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول القادم، بحسب البيان.

اختصاص أصيل

من جانبه، قال نورلاند إن اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد الميزانية العامة للدولة "اختصاص أصيل" لمجلس النواب.

وأوضح، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قيادة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة ستكون ضرورية لتوفير الأساس الدستوري والقانوني لانتخابات 24 ديسمبر.

وزار وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوى هود، العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، للتأكيد على دعم خارطة الطريق الأممية في ليبيا، والتي تعد انتخابات ديسمبر أحد فصولها.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة جوي هود، في تصريحات له على هامش زيارته العاصمة الليبية طرابلس، إن الاتفاق على خارطة الطريق الانتخابية للانتخابات في ديسمبر مهم للغاية، وهو مهم للمصالحة الوطنية.

وعبر المسؤول الأمريكي عن تطلع بلاده للانتهاء من القاعدة الدستورية للانتخابات في أسرع وقت ممكن، متعهدًا بالانخراط مع حكومة الوحدة الوطنية، لإجراء الاستحقاق الدستوري وإنهاء هذا الصراع.