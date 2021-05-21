نتنياهو يكشف نتائج "حارس الأسوار" ويحذر حماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن عملية "حارس الأسوار" في غزة ألحقت أضرارا بمعظم قدرات حركة "حماس".

وفي مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، على خلفية بدء سريان وقف إطلاق النار المتفق عليه حول غزة، قال نتنياهو إن العملية العسكرية بالقطاع حققت أهدافها بنجاح كبير.

وتابع: "أستطيع أن أقول إننا قمنا بأشياء جريئة وجديدة، وإذا كان من الضروري الدخول في عملية برية، فسنقوم بذلك، لكنني اعتقدت أنه يمكننا تحقيق الهدف بطرق أكثر أمانًا".

وأوضح أن العملية "ألحقت أضرارا بمعظم قدرات حماس، مع الحد الأدنى من الضرر للمدنيين غير المتورطين".

وأضاف: "ليس كل شيء معروفا للجمهور ولا لحماس بعد، لكن مدى الإنجازات سيكشف مع مرور الوقت".

وحذر نتنياهو حماس من العودة لإطلاق النار، قائلا: "سنرد بقوة كبيرة وغير مسبوقة على أي محاولة من قبل الحركة لإطلاق النار علينا".



من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس: "حققنا كل الأهداف التي وضعناها وأعدنا قدرات حماس سنوات إلى الوراء".

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، وفقا لمبادرة مصرية لوقف التصعيد في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس الذي بدأ في 10 مايو/أيار الجاري.

توتر انطلقت شرارته إثر مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وأخرى في حي الشيخ جراح بعد تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين.